Для технічного переоснащення українських медзакладів потрібно 17 млрд грн, - Ляшко

Для технічного переоснащення українських медзакладів необхідно 17 млрд грн, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Про це він заявив під час дискусії на Корейсько-українському форумі у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для технічного переоснащення медзакладів потрібно 17 млрд грн. Чи є такі кошти додатково? Напевно, ні", - сказав він.

Ляшко також повідомив про плани МОЗ запустити в 2022 році кластеризацію медзакладів, щоб визначити "місце та роль кожного з них у системі охорони здоров'я".

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"Ми не можемо інвестувати в усі медзаклади однаково. Ми маємо знайти місце та роль кожного медзакладу в системі охорони здоров'я, щоб визначити провідного провайдера з кожної послуги у кожному регіоні", - сказав він.

Ляшко нагадав: коли послуги з лікування інфарктів та інсультів були визначені як пріоритетні та почали оплачуватись за підвищеним тарифом, "усі клініки захотіли мати ангіограф".

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"Ми розуміємо, що так не може бути, тому що в цьому випадку це обладнання не було б завантажено і працювало б лише дві-три години за день", - сказав він.