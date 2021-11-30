Путін порадив Україні налагодити відносини з РФ: Ніяких загроз ніхто не буде відчувати

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україні треба налагодити відносини з РФ. Якщо це вдасться, то загроз нібито ніхто відчувати не буде.

Про це Путін заявив сьогодні на інвестиційному форумі "Россия зовет!", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РИА-Новости.

"Справа не в тому, щоб вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати. А справа в тому, щоб налагодити відносини: щодо створення більш справедливого сталого розвитку та врахування інтересів у галузі безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. От якщо ми будемо щиро до цього прагнути, то ніяких загроз ніхто не буде відчувати", - сказав Путін.

Читайте також: Путін назвав "червоною лінією" для РФ розширення інфраструктури НАТО в Україні: Будемо змушені створити щось схоже у відповідь на таку загрозу

Втім Путін промовчав щодо того, що керівництво РФ веде агресивну політику стосовно України та уникає контактів з українською стороною.