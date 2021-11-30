Рейтинг партій: "ЄС" - 17,1%, "СН" - 15%, "Батьківщина" - 13,3%, "Розумна політика" - 9,9%, ОПЗЖ - 9,2%, - опитування КМІС

Девять політичних партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Відносно найвищу підтримку мають "Європейська солідарність" (14,8% серед усіх респондентів і 17,1% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу" (відповідно, 13% і 15%), "Батьківщина" (11,5% і 13,3%). Далі йдуть "Розумна політика" (8,6% і 9,9%), "ОПЗЖ" (8% і 9,2%), "Сила і честь" (5,8% і 6,7%), "Українська стратегія Гройсмана" (5% і 5,7%), РПЛ (4,7% і 5,4%), "Наші" (4,6% і 5,3%), "УДАР" (3,9% і 4,5%). У інших партій – нижча підтримка", - говориться в дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "СН" - 22,7%, "ЄС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батьківщина" - 8,8%, партія Разумкова - 7%, "Сила і Честь" - 5,7%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

"Варто зазначити, що за формальними ознаками рейтинги таких політичних сил, як "ЄС" і "Слуга народу" відрізняються в межах статистичної похибки. Рейтинги "ЄС" і "Батьківщина" відрізняються понад статистичну похибку, а "Слуги народу" і "Батьківщини" – у межах статистичної похибки. За останній період складається невизначена та динамічна ситуація з електоральним домінуванням чотирьох політичних сил: "ЄС", "Слуги народу", "Батьківщини" і "ОПЗЖ". У цьому опитуванні через додавання партії Д. Разумкова "Розумна політика" виділяються три лідери ("ЄС", "Слуга народу", "Батьківщина"). Причому, партії йдуть "щільно", і відрив між ними досить незначний, у цьому опитуванні – у межах статистичної похибки між двома партіями-лідерами. Фактично, є декілька політичних гравців з досить близькою підтримкою, чий порядок за результатами опитування може варіюватися залежно від методичних факторів (наприклад, метод опитування) та поточних контекстних умов (наприклад, щойно оприлюднене резонансне розслідування, яке може спочатку мати вплив, але потім ситуація може повернутися до попереднього стану або зафіксуватися на поточному рівні). Рейтинги партій за результатами поточного опитування переважно коливаються в межах похибки. Порівняно з останнім опитуванням у жовтні можна бачити помітне зниження підтримки "ОПЗЖ", але, вочевидь, це наслідок появи в списку партії Д. Разумкова "Розумна політика", - прокоментували в КМІс результати опитування.

Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.