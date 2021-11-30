Режим paperless, "Дія" для IOS та цифрові технології у сфері охорони здоров'я: Федоров розповів подробиці меморандуму України та Apple
Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Корпорація надасть нам підтримку в розробці та визначенні пріоритетних проєктів, спрямованих на скорочення паперових транзакцій, економію часу персоналу та покращення досвіду роботи громадян і державних службовців", - йдеться в повідомленні.
За словами міністра, меморандум передбачає співпрацю щодо:
- запланованого перепису населення 2022-2023;
- проєктів, пов'язаних з переходом до режиму paperless;
- розвитку застосунку Дія для платформи iOS;
- ініціатив з цифрової грамотності;
- залучення цифрових технологій у сфері охорони здоров’я.
"Також створюємо робочі групи, які відповідатимуть за розробку планів реалізації наших спільних ініціатив", - зазначив Федоров.