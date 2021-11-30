В Азербайджані розбився військовий гелікоптер: загинули 14 осіб

Військовий гелікоптер Державної прикордонної служби Азербайджану розбився сьогодні вранці під час виконання навчальних польотів на авіаційному полігоні Гарахейбат, розташованому на території Хизінського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на haqqin.az.

"Внаслідок аварії є загиблі та поранені. Керівництво Державної прикордонної служби та Генеральної прокуратури перебуває на місці події. У зв'язку з інцидентом проводяться спільні слідчі заходи", - йдеться у повідомленні.

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"Під час аварії вертольота поранення зазнали полковник-лейтенант Джафаров Еміль та капітан Аділов Рамін", - додало пізніше видання.

Також сайт опублікував імена 14 військових Держприкордонслужби Азербайджану, які загинули в аварії.