Прокуратура АР Крим та м. Севастополя передала до суду обвинувачення у справі екскомандувача ВМС Березовського, який перейшов на службу до росіян

Суд над зрадником Денисом Березовським, колишнім контрадміралом та командувачем Військово-морських сил Збройних сил України, який перейшов на бік окупанта у 2014 році, відбудеться заочно.

Дениса Березовського звинувачують у державній зраді, а також створенні й керівництві злочинною організацією, участі в ній. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву на сайті Прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Зрада відбулася 1 березня 2014 року, - зазначено в офіційному повідомленні, - відразу по тому, як Березовського було призначено командувачем ВМС ЗСУ.

Попри свій прямий обов’язок дати відсіч агресору, "обвинувачений, об’єднавшись у злочинну організацію з іншими особами, які сприяли окупації Росією півострова Крим, вирішив стати на шлях державної зради", - йдеться на сайті Прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

Березовський виступив з промовою перед особовим складом українського флоту, заявивши про свою відмову "виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади" Ві також заявив, що зобов'язується "виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму."

Разом з тим колишній контрадмірал "наказав підпорядкованим військовим підрозділам скласти зброю, не чинити спротиву ЗС РФ та перейти під командування окупантів." - сказано в прокурорській заяві, - "Таким чином, своїми діями та рішеннями обвинувачений сприяв іноземній державі та її окупаційній адміністрації у проведенні підривної діяльності проти України."

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