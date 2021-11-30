Республіка Корея визначила Україну як пріоритетну у наданні технічної допомоги, - посол

Республіка Корея визначила Україну пріоритетною країною у наданні технічної допомоги впродовж наступних п’яти років.

Про це під час міжнародного форуму "Корея-Україна", який присвячений питанням новітніх викликів для системи охорони здоров’я, зокрема, у зв’язку з пандемією COVID-19, сказав посол Республіки Корея в Україні Кім Хьюнг Те, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Корейський уряд має намір сприяти реалізації втілення національних реформ в Україні, визначивши Україну пріоритетною країною-партнером для міжнародної технічної допомоги строком на п'ять років, починаючи з цього року та підтримуючи проєкти, які потрібні Україні в сфері інфраструктури, освіти, охорони здоров'я", - зазначив посол.

Зокрема, за його словами, важлива роль відводиться грантовій допомозі в галузі охорони здоров'я та медицини України.

Також Республіка Корея та Україна будуть співпрацювати і в проєктах з протистояння COVID-19, наголосив дипломат.

Читайте: Сенатори США пропонують збільшити військову допомогу Україні до $350 млн: "Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника"