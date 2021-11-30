В НАТО добре розуміють, що сильна Україна вже сьогодні забезпечує безпеку всього східного флангу Альянсу, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відлетів до Латвії на зустріч міністрів НАТО, де зокрема обговорять військову активність РФ біля кордонів України.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Полетів до Латвії на зустріч міністрів НАТО, а потім одразу звідти до Швеції на зустріч міністрів ОБСЄ. Плюс понад півтора десятки окремих двосторонніх переговорів з партнерами. Зараз дуже важливо, з одного боку, зміцнювати країну зсередини, а з іншого, бути в найтіснішому постійному контакті з нашими партнерами. Під час цієї поїздки ми продемонструємо широку міжнародну підтримку України на тлі російської загрози. Також продовжимо роботу над наповненням комплексного пакету стримування РФ конкретними рішеннями, кроками та заходами", - розповів очільник МЗС.

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За його словами "в НАТО добре розуміють, що сильна Україна вже сьогодні забезпечує безпеку і стійкість всього східного флангу Альянсу".

"Одного дня Україна буде в НАТО, але безпека потрібна нам вже сьогодні, а не в майбутньому. Тому українська дипломатія вже нині активно розбудовує гнучку мережу регіональних альянсів, до якої входять Люблінський трикутник з Польщею та Литвою, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, Квадрига з Туреччиною", - підкреслив Кулеба.

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Він додав, що ця стратегія вже працює та приносить конкретні результати.

"Сьогодні глави урядів Асоційованого тріо вперше разом проводять переговори в Брюсселі з керівництвом ЄС, різні міністерства країн Люблінського трикутника координують протидію російським гібридним загрозам з боку Білорусі, а Квадрига поглиблює військово-технічну співпрацю, що зміцнює нашу оборону і стратегічні позиції.

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ОБСЄ є такою, якою вона є, і іншої у нас не буде. Ми не повинні чекати від неї забагато, але маємо цінувати те, що ця організація робить. Нам буде про що поговорити на міністерській зустрічі на тлі послідовних і дедалі гірших деструктивних дій Росії. Вона тисне і обмежує спеціальну моніторингову місію ОБСЄ на Донбасі, фактично блокує роботу Тристоронньої контактної групи та системно порушує Мінські угоди. У Стокгольмі на полях міністерської зустрічі ми також проведемо окремий захід про Кримську платформу", - повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства.