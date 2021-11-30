Розраховуємо, що саміт Східного партнерства дасть стратегічний імпульс для євроінтеграції України, Грузії та Молдови, - Шмигаль

Сьогодні, 30 листопада, у форматі Асоційованого тріо відбулася зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, глави Уряду Грузії Іраклія Гарібашвілі та прем’єр-міністра Молдови Наталії Гавріліце з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Зазначається, що напередодні шостого саміту Східного партнерства в Брюсселі сторони обговорили координацію зусиль в напрямку європейської інтеграції.

"Як підкреслив прем’єр-міністр України, країни Асоційованого тріо очікують, що саміт надасть необхідний політичний і стратегічний імпульс для Східного партнерства, підтримає довгострокові цілі ініціативи, а також виправдає очікування як східних партнерів, так і країн-членів ЄС", - йдеться у повідомленні.

"Ми також сподіваємося на підтримку з боку ЄС наших ключових пріоритетів, включаючи європейські прагнення та європейський вибір, подальшу поступову економічну інтеграцію до внутрішнього ринку Європейського Союзу, а також безпекові питання", — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України підкреслив, що сторони мають приділяти увагу безпеці в регіоні та загальній стійкості партнерів.

"Концентрація російських військ біля кордонів України, ситуація в Білорусі та штучно організована міграційна криза посилюють наші аргументи щодо необхідності приділяти більше уваги питанням безпеки, зокрема, для протидії гібридним загрозам", — наголосив Шмигаль.

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Також зазначається, що країни Асоційованого тріо привітали намір Європейського Союзу зробити 2022 рік роком європейської оборони. За словами Шмигаля, це відкриє конкретні можливості й для асоційованих партнерів.

Шмигаль додав, що важливо посилити діалог та співпрацю у питаннях безпеки й оборони з країнами-партнерами, заохочуючи їх участь у місіях ЄС.