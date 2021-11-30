Київський апеляційний суд дозволив затримати маріонетку Кремля Аксьонова

Київський апеляційний суд надав дозвіл на затримання самопроголошеного "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу суду.

"Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2021 року. Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваного, громадянина А., з метою приводу його для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2021 року скасовано.

Постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання Аксьонова, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено.

В суді нагадали, що Аксьонов підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109 ("Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), ч.1 ст. 255 ("Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній"), ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 258 ("Терористичний акт"), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.2 ст. 279 ("Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства"), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 341 ("Захоплення державних або громадських будівель чи споруд") Кримінального кодексу України.

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