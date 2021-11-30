У Білому домі готуються до зустрічі Байдена з Путіним у відеоформаті у грудні, - The Washington Post

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначав, що під час нової розмови Байден і Путін обговорять Україну.

Адміністрація Джо Байдена готується до зустрічі президентів США та Росії у грудні через відеозв’язок. Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімні джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Білий дім розглядає можливість стримування російського вторгнення до України, в тому числі шляхом надання додаткової військової допомоги Києву й нового пакету санкцій проти Кремля. Обговорення відбуваються в той час, як президент США Джо Байден та його помічники готуються до віртуальної розмови з Путіним наступного місяця, пише видання.

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На думку аналітиків, зустріч спрямована на окреслення Вашингтоном ціни вторгнення до України і шляхи зниження напруженості між сторонами.

Оточення американського глави шукає наразі підходів, які, з одного боку, покажуть Росії жорстку позицію США щодо зростаючої загрози нової агресії проти України, а з іншого – не спровокують ескалацію ситуації.