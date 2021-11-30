Конституційний Суд відтермінував приведення до присяги двох призначених Зеленським суддів КС

Конституційний Суд України на пленарному засіданні, скликаному на вимогу 11 суддів, відстрочив приведення до присяги призначених президентом Володимиром Зеленським двох суддів КС.

Про це повідомила представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні, скликаному на вимогу 11 суддів, відтермінував приведення до присяги новопризначених суддів Конституційного суду України до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України", - повідомила Совгиря..

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 листопада підписав укази про призначення двох суддів Конституційного суду за президентською квотою.

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