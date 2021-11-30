Ексголова ВС Данішевська отримуватиме щонайменше 150 тис. грн пенсії щомісяця, - Шабунін

Ексголова Верховного Суду Валентина Данішевська отримуватиме мінімум 150 тис. грн пенсії щомісячно.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте ексголову Верховного Суду Данішевську, яка восени зривала судову реформу? Я тоді писав, що вона робить це, відпрацьовуючи жирну пенсію (на яку не має права), але яку зашкварена ВРП їй подарує. Так і сталося. Сьогодні ВРП подарувала Данішевській мінімум 150 тисяч грн щомісяця з наших податків", - зазначив він.

За словами Шабуніна, заради цієї "жирної спецпенсії Данішевська організувала, в тому числі, звернення ВС до КСУ, яким судова мафія ще спробує вбити реформу".

Нагадаємо, сьогодні ВРП відправила у відставку суддю Верховного Суду Данішевську.

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