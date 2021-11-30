Лукашенко виявив бажання відвідати окупований Крим: Півострів де-факто та де-юре став російським після референдуму

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив в про намір відвідати окупований Росією Крим.

Про це білоруський диктатор сказав в інтерв'ю РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лукашенка, його вже запросили до Криму.

"Моє відвідування Криму, на що маю цілковите право, під чиїм він там протекторатом, керівництвом, і чий би не був Крим. Це і мій Крим", - зазначив президент Білорусії.

"У нас певна домовленість із Путіним, що ми в Криму побудемо", - сказав він.

Як повідомляє "Газета.ру", Лукашенко заявив, що Крим де-факто та де-юре став російським після референдуму.

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