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Від початку доби війська РФ відкривали вогонь у напрямку Нью-Йорка, втрат немає, - штаб ООС

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Від початку доби війська РФ відкривали вогонь у напрямку Нью-Йорка, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз відкривали огонь. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У напрямку Нью-Йорка окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Також читайте: Двох українських воїнів та одного цивільного поранено на Донбасі. За добу війська РФ 8 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ОС

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Топ коментарі

  • Ритта Рыжук
    Зачьотний заголовок ,ЦН респект !!!))))
  • Александр Иванов 29ff5b68
    5 авеню попортили, коров теперь выгуливают на Уолл-стрит.
  • 5 копійок
    А Брайтон Біч з ватою не обстрілювали?
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