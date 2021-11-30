Від початку доби війська РФ відкривали вогонь у напрямку Нью-Йорка, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз відкривали огонь. Втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
У напрямку Нью-Йорка окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.