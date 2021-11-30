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Блінкен та Столтенберг вчергове попередили РФ щодо серйозних наслідків у разі агресивних дій проти України

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Блінкен та Столтенберг вчергове попередили РФ щодо серйозних наслідків у разі агресивних дій проти України
Голова Держдепу США Ентоні Блінкен та генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні зустрічі глав МЗС країн Північноатлантичного альянсу в Ризі вкотре попередили РФ про неприпустимість загострення ситуації в районі кордону з Україною.

Про це вони заявили на спільній пресконференції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будь-яка ескалація з боку Росії викликає у США велике занепокоєння. А будь-яка нова агресія призведе до серйозних наслідків", - сказав Блінкен.

Зі свого боку Столтенберг сказав, що "Росія заплатить високу ціну, якщо використає збройні сили проти такої незалежної країни, як Україна".

Він не став уточнювати, якою буде реакція НАТО у разі загострення між РФ та Україною. "У нас є різні варіанти реакції", - заявив генсек альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливо розуміти різницю і не плутати захист союзників із НАТО й підтримку України як партнера, - Столтенберг

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Только вот наш говнокоммандующий не чешется

  • Ритта Рыжук
    Величезніше занепокоєння та найглибшу зтурбованість !!!!)))
  • Владислав Васильченко
    Х#йло хочет бомбить украинские АЭС 18 реакторов и после этого перенести столицу ********* на Курилы вот это план у дебила...
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