П’ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка майже погоджений, - Мішель

Нові санкції ЄС проти режиму Білорусі будуть оголошені вже найближчим часом, при цьому країни-члени залишаються єдиними у підтримці громадянського суспільства країни та її демократичного майбутнього.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Нещодавно режим Білорусі здійснив кроки з перетворення найбільш вразливих для кожного суспільства людей - мігрантів, на інструмент тиску. Зробив це за жахливих умов. Ми дали тверду відповідь. П’ятий пакет санкцій вже майже погоджений, і ми готуємо подальші дії", - заявив президент Європейської Ради.

Водночас він нагадав, що Білорусь викликає особливе занепокоєння ЄС внаслідок того, що так багато людей піддаються переслідуванням, а громадянське суспільство країни перебуває під величезним тиском. ЄС залишається твердим та об’єднаним у підтримці населення Білорусі та їх волі до демократичних змін. ЄС надав суттєву фінансову допомогу громадянському суспільству, журналістам, незалежним медіа, застосував санкції проти осіб, причетних до фальсифікації виборів, до поширення насильства та репресій.

"Наше послання до людей у Білорусі є чітким: ми вас не покинемо. Наша широка економічна підтримка для демократичної Білорусі – до 3 мільярдів євро, є нашим рішучим зобов’язанням з підтримки кращого майбутнього та демократичного вибору народу Білорусі", - зазначив Мішель.

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