Вакцинація третьою дозою орієнтовно розпочнеться у січні-лютому, - Ляшко

В Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що вакцинація третьою дозою може розпочатись на початку 2022 року.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Орієнтовно ми очікуємо, що це (вакцинація третьою дозою. - Ред.) буде січень-лютей 2022 року", - сказав голова МОЗ.

"Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров’я відразу ухвалю рішення і запустимо бустерне вакцинування", - додав Ляшко.

За словами міністра, в Україні вистачає препаратів як для бустерної вакцинації, так і для ревакцинації ще двома дозами у разі потреби.

"Ми наближаємось до того, що за два-три тижні в України двома дозами буде вакциновано 40% дорослого населення. Але в нас завдання - 70%", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.

А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.

Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.

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