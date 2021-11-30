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Вакцинація третьою дозою орієнтовно розпочнеться у січні-лютому, - Ляшко

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Вакцинація третьою дозою орієнтовно розпочнеться у січні-лютому, - Ляшко
В Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що вакцинація третьою дозою може розпочатись на початку 2022 року.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Орієнтовно ми очікуємо, що це (вакцинація третьою дозою. - Ред.) буде січень-лютей 2022 року", - сказав голова МОЗ.

"Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров’я відразу ухвалю рішення і запустимо бустерне вакцинування", - додав Ляшко.

За словами міністра, в Україні вистачає препаратів як для бустерної вакцинації, так і для ревакцинації ще двома дозами у разі потреби.

"Ми наближаємось до того, що за два-три тижні в України двома дозами буде вакциновано 40% дорослого населення. Але в нас завдання - 70%", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.

А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.

Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.

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Топ коментарі

  • гена крокодил 5819a424
    Сейчас набегут и объяснят , что ты жив и пишешь только благодаря уколам
  • Erlich Bachman
    Не моё, но в тему

    «Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Мы спокойны и верим, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никаких оснований бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе…»
  • Erlich Bachman
    Огласите весь список, пжалста, когда будет четвёртая, пятая и т. д. дозы.
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