Приведення до присяги суддів, призначених Зеленським, відбудеться після припинення повноважень суддів, призначених у 2013-2018 рр, - КС

Спеціальні засідання Конституційного Суду для складання присяги суддями, призначеними президентом України Володимиром Зеленським, будуть скликані після припинення повноважень або звільнення суддів, призначених у період з 2013 по 2018 роки.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужба КС.

На засіданні 30 листопада Суд прийняв ухвалу з питання складання присяги суддями КС, призначеними указами президента України від 26 листопада.

"Конституційний Суд України ухвалив: голові Конституційного Суду України або виконувачу його обов'язків судді Конституційного Суду України скликати спеціальні пленарні засідання Конституційного Суду України для приведення до присяги суддів Конституційного Суду України, призначених президентом України указами від 26 листопада 2002 року /2021, після припинення повноважень або звільнення з посад з підстав, визначених у ст.149 за позначкою 1 Конституції України, суддів Конституційного Суду України, призначених президентом України у період 2013–2018 рр.", - йдеться у повідомленні.

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КС наголошує, що відповідно до статті 148 Конституції до складу КС входять 18 суддів Конституційного Суду України: президент України, Верховна Рада та з'їзд суддів України призначають по шість суддів. У суді пояснюють, що суддя КС призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно, набуває повноважень з дня складання присяги на спеціальному пленарному засіданні КС.

"За період 2013-2018 років президент України призначив на посаду шістьох суддів Конституційного Суду України, повноваження яких не припинені і які не звільнені з посади на підставах, визначених статтею 149 зі значком 1 Конституції України", - акцентують увагу в КС.

Водночас, як зазначається у повідомленні, президент України указами від 26 листопада 2021 р. №596/2021, №597/2021 призначив на посаду двох суддів КС.

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"Конституційний Суд України як при здійсненні конституційного судочинства, так і при вирішенні організаційних питань своєї внутрішньої діяльності керується принципом верховенства права… діяльність Конституційного Суду України ґрунтується, зокрема, на принциповій його незалежності (частина друга статті 147 Конституції України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 листопада підписав укази про призначення двох суддів Конституційного суду за президентською квотою.