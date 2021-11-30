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З воїном 54-ї ОМБр Алхаслі Алі Наібом, що загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощались у Харкові. ФОТО

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З воїном 54-ї ОМБр Алхаслі Алі Наібом, що загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощались у Харкові. ФОТО
Сьогодні, 30 листопада, у місті Харків відбулась церемонія прощання з Алхаслі Алі Наібом, старшим солдатом, старшим оператором 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону 54-ї окремої механізованої бригади, що загинув в зоні проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Воїн народився у 1992 році  в Азербайджані, мешкав у Харкові.

За словами командира, Алі Алхасли загинув у п'ятницю, 26 листопада, близько 16:00.

"Спрацювала снайперська пара, він отримав дві кулі, одне з поранень було несумісне із життям — снайпер поцілив у спину нижче бронежилету, інша куля була в ногу. Снайпери застосували тактику поранити людину, а потім її добити. Це була не миттєва смерть, він помер за 20 хвилин на шляху до медпункту. Це сталося у Новомихайлівці Мар'їнського району Донецької області. Алі перебував на бойовому чергуванні, ворог був на 450-600 метрах", — розказав один з командирів 54-ї ОМБр.

З воїном 54-ї ОМБр Алхаслі Алі Наібом, що загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощались у Харкові 01
З воїном 54-ї ОМБр Алхаслі Алі Наібом, що загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощались у Харкові 02

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З воїном 54-ї ОМБр Алхаслі Алі Наібом, що загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощались у Харкові 03

Поховали загиблого військовослужбовця на Алеї Слави Харкова. У нього залишилися мати та дружина.

З воїном 54-ї ОМБр Алхаслі Алі Наібом, що загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощались у Харкові 04

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Топ коментарі

  • Александр Александр 66da010f
    Царствие Небесное герою... Вечная память....
  • Ритта Рыжук
    Вічна ,світла пам"ять герою !!! Що потвори зелені, перемир"я триває ,гниди кремлівські !!!))))
  • Muron
    Україна повинна пам'ятати своїх Героїв.
    Його загибель, це цвях в домовину "русского мира"
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