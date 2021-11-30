Прихильники антивакцинатора Стахіва зібрали йому на заставу майже мільйон гривень

Арештованому Галицьким райсудом Львова антивакцинаторові Остапу Стахіву прихильники зібрали 998,8 тис. грн, необхідні для сплати застави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ZAXID.NET у пресслужбі обласної прокуратури розповіли, що заставу за Остапа Стахіва ще не внесено, тому він досі лишається у СІЗО.

Обвинуваченому Остапу Стахіву 18 листопада Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід як фігурантові справи про підготовку захоплення влади під виглядом мережі "антивакцинаторів": його підозрюють у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ. Після арешту Стахів оголосив, що не вноситиме застави, оскільки не вважає себе винним.

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Про те, що станом на 30 листопада його прихильникам вдалося зібрати необхідних 998,8 тис. грн, були повідомлення у "антиваксових" чатах мереж Вайбер і Телеграм.

29 листопада 2021 року однодумці Стахова з організації "Права людей" зробили заяву на проросійському телеканалі "ДНК", що мають намір внести заставу "лише після згоди самого Стахіва".

Як відомо, 24 листопада відбувся апеляційний суд, який Стахів програв.

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