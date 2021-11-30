1 грудня в Києві можуть обмежити рух транспорту через масові акції

У зв'язку із проведенням масових заходів у середу, 1 грудня, протягом дня можливе обмеження руху транспорту у центрі столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо обмеження руху на низці вулиць: вулиці Хрещатик; вулиці Михайлівській; вулиці Шовковичній; вулиці Лютеранській; вулиці Круглоуніверситетській; вулиці Архітектора Городецького; вулиці Заньковецької; вулиці Садовій; вулиці Інститутській; вулиці Липській", - зазначається в повідомленні.

Також можливі зміни у роботі тролейбусів маршрутів № 6, 16, 18 та автобусів маршрутів № 24, 55, 62, 114.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 1 грудня виступить у Верховній Раді з Посланням про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

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Як очікується, о 9.30 біля Верховної Ради розпочнеться акція "Спрощена система оподаткування – ТАК!". організована рухом "SaveФОП", з вимогою ухвалити законопроект № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

О 19.00 на Майдані Незалежності очікується початок акції, організованої партією "Демократична сокира", а також акція Національного корпусу.

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