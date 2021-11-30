За підготовкою держперевороту в Україні стоїть Росія, - Шмигаль

Дані розвідки свідчать, що Росія "абсолютно точно" стоїть за спробою організувати переворот в Україні з метою повалення уряду.

Таку заяву Шмигаль зробив під час візиту до Брюсселя, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Рейтер.

"У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри (розпочати переворот. - Ред.)", - сказав Шмигаль. Кореспондент Рейтер поставив уточнювальне запитання, чи стоїть за цим Російська федерація й отримав відповідь: "Абсолютно".

За словами українського прем’єра, "українська розвідка перехопила діяльність "зовнішніх сил", які намагалися вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання та переворот", - повідомляє Рейтер.

"Вони щось готують", – сказав Шмигаль про Росію, не вдаючись до деталей.

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Також очільник українського уряду твердить, що підготовка держперевороту ніяк не пов’язана з прагненнями народу: "В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести в Києві, зробити їх сильнішими. Наша спецслужба проводить спеціальне розслідування".

При цьому він наголосив, що звільнення керівника Департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака не пов’язане з цими подіями.

Шмигаль сказав, що нарощування російської армії на кордоні з Україною, другий подібний сплеск з травня, є частиною ширших зусиль Росії, щоб зламати український імпульс до приєднання до Європейського Союзу.

"Ми маємо всі ці гібридні атаки, кібератаки, фізичні військові атаки, окуповані території, дезінформацію (з боку Росії. - Ред.), щоб перешкодити європейським прагненням України", - підсумував прем'єр.

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