За підготовкою держперевороту в Україні стоїть Росія, - Шмигаль
Таку заяву Шмигаль зробив під час візиту до Брюсселя, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Рейтер.
"У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри (розпочати переворот. - Ред.)", - сказав Шмигаль. Кореспондент Рейтер поставив уточнювальне запитання, чи стоїть за цим Російська федерація й отримав відповідь: "Абсолютно".
За словами українського прем’єра, "українська розвідка перехопила діяльність "зовнішніх сил", які намагалися вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання та переворот", - повідомляє Рейтер.
"Вони щось готують", – сказав Шмигаль про Росію, не вдаючись до деталей.
Також очільник українського уряду твердить, що підготовка держперевороту ніяк не пов’язана з прагненнями народу: "В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести в Києві, зробити їх сильнішими. Наша спецслужба проводить спеціальне розслідування".
При цьому він наголосив, що звільнення керівника Департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака не пов’язане з цими подіями.
Шмигаль сказав, що нарощування російської армії на кордоні з Україною, другий подібний сплеск з травня, є частиною ширших зусиль Росії, щоб зламати український імпульс до приєднання до Європейського Союзу.
"Ми маємо всі ці гібридні атаки, кібератаки, фізичні військові атаки, окуповані території, дезінформацію (з боку Росії. - Ред.), щоб перешкодити європейським прагненням України", - підсумував прем'єр.