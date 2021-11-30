Монастирський та МВС закликають українців "якщо й виходити на мітинги, то тільки мирні". ВIДЕО

Міністр внутршніх справ Денис Монастирський закликав учасників запланованих на завтра акцій протесту дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності.

Відповідне звернення він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я - учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил", - написав Монастирський.

Він пікреслив, що правоохоронці з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе.

"Україна у нас одна! І наш із вами обов’язок - її захищати. Як на фронті, так і в тилу. Будьмо гідні цієї відповідальної й високої місії", - додав він.

Читайте: Завтра всі під'їзди та входи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками, - "слуга народу" Арахамія

В опублікованому ним відео співробітники поліції розповідають про свій досвід захисту України на Донбасі та закликають громадян "якщо й виходити на мітинги, то тільки мирні".