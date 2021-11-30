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У 2022-му можуть скасувати додаткові вихідні після 8 березня та 1 травня, - Ткаченко

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У 2022-му можуть скасувати додаткові вихідні після 8 березня та 1 травня, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про плани не переносити вихідні на будній день через два свята у випадку, якщо вони припадуть на суботу чи неділю.

Про це він розповів на каналі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ

За словами міністра, наступного року, якщо свята припадатимуть на суботу чи неділю, то вихідні дні можуть не переносити на будній день. Втім, це стосується лише двох свят.

"Мова йшла про 1 травня і 8 березня. І це загальноєвропейська традиція: навіть в Радянському Союзі не було наступного дня вихідного. А всі інші традиційні свята: Новий рік, Різдво, Паска й Трійця - залишаються так, як і було", - пояснив Ткаченко.

Він додав, що офіційного рішення щодо цього ще немає, але плани наразі - такі.

Інших свят зміни не торкнуться.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    А в каких цивилизованных странах 1 мая и 8 марта - выходные? Просто из интересу....
  • Tommy Vercetti
    "Слуга" Тищенко назвал Чернобыльскую трагедию "праздником" и призвал "поздравить" ликвидаторов.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ой лучше бы он пошел таки в отставку )))))
    1-е мая - большинство празднуют на природе (кто на шашлыках кто на огороде... )))
    8-е марта... Женский день... и день, что год кормит для продавцов цветов...)))
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