Голови МЗС країн НАТО обговорювали можливість нових санкцій проти РФ через Україну, Столтенберг

Голови МЗС країн НАТО говорили у вівторок у Ризі про можливе введення нових санкцій проти РФ у разі погіршення ситуації навколо України.

Про це заявив на прес-конференції генсек альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Економічні санкції та політична реакція - це те, що ми обговорювали сьогодні, зокрема, зі США. На нас припадає 50% світового ВВП, і має значення, коли союзники щодо НАТО обговорюють використання санкцій за поведінку Росії", - сказав він.

Столтенберг нагадав про обмежувальні заходи, вжиті проти РФ після анексії Криму в 2014 році, зазначивши, що подібні кроки можливі й зараз. Водночас, генсек альянсу відмовився надати деталі можливих нових заходів проти РФ.

За його словами, НАТО демонструє волю та здатність до підтримки вже активних санкцій.

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"Я думаю, що насправді Росія недооцінює рішучість союзників щодо НАТО вводити санкції та виконувати їх після нелегальної анексії Криму у 2014 році", - зазначив він.

Також Столтенберг нагадав про раніше реалізоване НАТО рішення припинити "практичну співпрацю" з Росією.