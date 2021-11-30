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Ресурсний закон забезпечить додаткові 20 млрд грн до держбюджету-2022, - Гетманцев

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Ресурсний закон забезпечить додаткові 20 млрд грн до держбюджету-2022, - Гетманцев
Ресурсний закон (законопроєкт 5600), ухвалений у другому читанні у вівторок, принесе до держбюджету 2022 року додаткові 20 млрд грн.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики "слуга народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Спочатку Мінфін оцінював додаткові надходження до держбюджету за рахунок цих податкових змін у 60 млрд грн, потім знизив оцінку до 50 млрд грн.

Водночас Бюджетна декларація на 2022-2024 роки. передбачає надходження додаткових 34,1 млрд грн на рік за рахунок запровадження передбачених у ньому змін.

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Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада ухвалила ресурсний законопроєкт №5600.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Ясное дело!
    Такой сумасшедший рост экономики, что без обложения налогом земельных участков в 50 соток, а также продаж агропродукции (если оборот превышает 7000 грн.), просто никак!
  • Павло ШОвте
    Депутат "Слуги" Юрченко решил отпраздновать оправдательный приговор из-за ДТП в состоянии наркотического опьянения. Сделал он это, приняв очередную дозу прямо в здании Верховной Рады.
  • Ван Хельсинг 14cf56c4
    ето чтоб на вертолетах покушать летать почаще?
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