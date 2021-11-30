У Сербії вербувальника найманців для участі у війні на Донбасі засудили до 6 місяців домашнього арешту

Суд у Белграді ухвалив перший вирок обвинуваченому в організації у 2014 році відправлень на Схід України найманців для участі у бойових діях на боці окупаційних сил РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Як повідомили у Верховному суді Белграда, 22 жовтня 2021 року суд визнав обвинуваченого винним і засудив до шести місяців домашнього арешту без застосування електронного браслета.



Зазначено, що обвинувачений визнав свою провину і суд ухвалив вирок на підставі угоди про визнання провини. У вироку йдеться, що засудженого затримали 15 серпня 2021 року, а за два дні звільнили з-під варти. Однак подробиць про те, як його затримали і чи він здався сербській владі, не повідомляють.

Згідно з вироком, у жовтні – листопаді 2014 року чоловік шукав найманців через соцмережі та передавав їм квитки на літак з Белграда до Москви, звідки їх перекидали в окупований РФ Алчевськ. Окрім того, він разом з іншою особою з Колумбії організував воєнізоване формування "Континентальний союз" (Unité Continentale), до якого входили серби, французи та іспанці.



У документі суд приховав ім'я засудженого та всі деталі його особи – рік народження, адресу проживання, а також імена інших людей, яких стосується ця справа.

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Як зазначає видання Radio Slobodna Europa, суди в Сербії уже ухвалювали вироки за найманство у конфлікті на Донбасі, але це перший вирок за організацію участі у війні на чужій території. За період із 2015-го до 2018 року ухвалили 32 обвинувальні вироки бойовикам, усі – на підставі заяви про визнання провини. У 28 справах суд засудив обвинувачених до випробувального строку, а чотирьох осіб засудили до домашнього арешту на шість місяців. 12 із 32 засуджених були членами "Континентального союзу".



За даними посла України в Сербії Олександра Александровича станом на грудень 2018 року, понад 300 громадян Сербії поїхали на Донбас та брали участь у конфлікті на боці бойовиків та окупантів.

Члени воєнізованого формування "Континентальний союз" з 2018 року під слідством в Україні, повідомили в українській прокуратурі. Їх обвинувачують у скоєнні нападів на українські сили у Донецькій та Луганській областях. Серед обвинувачених – 10 громадян Іспанії, 21 громадянин Італії, 11 громадян Франції, шість громадян Сербії, один громадянин Молдови, один громадянин США, двоє громадян Фінляндії, двоє громадян Чехії, один громадянин Білорусі та один громадянин Латвії.

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