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Нідерланди готують ще один судовий процес проти Росії через МН17, - ЗМІ

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Нідерланди готують ще один судовий процес проти Росії через МН17, - ЗМІ
Нідерланди готуються ініціювати новий процес через катастрофу літака рейсу МН17 - по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO.

Про це повідомляє нідерландський суспільний мовник RTL, сповіщає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Нідерланди мають намір довести, що РФ порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, яка передбачає, що країни повинні забезпечувати безпеку цивільної авіації.

"Нідерланди працюють над новим процесом проти Росії через MH17 - по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже кілька років Нідерланди намагаються домогтися, щоб Росія визнала свою відповідальність у трагедії МН17.

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Розглядалися різні подальші кроки. Зокрема, процедура в ICAO щодо порушення Росією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Відповідно до неї кожна держава повинна утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків і життю людей на борту не повинно нічого загрожувати.

"Якщо ICAO визнає, що Росія винна, це посилить тиск на Москву у питанні визнання відповідальності або може бути підставою для іншого судового процесу", - зазначає RTL.

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За інформацією ЗМІ, остаточне рішення має ухвалити новий Кабінет міністрів, який ще не сформовано. Також не виключено, що до процесу приєднається Австралія, яка разом із Нідерландами брала участь у переговорах із РФ щодо визнання відповідальності за збиття МН17.

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Ой, а шо случилось с одним из свидетелей по этому делу Цемахом? Спецслужбы Украины провели операцию по его задержанию и доставке в Украинскую буцегарню,потери - один 200, один 300.Где же он? Куда ж его дел президент Дерьмак - самый патриотичный за всю историю Вселенной?
  • olele
    ...Я розумію, звідки ця безпечність у тих країнах ЄС, які одна по одній, руками місцевих колаборантів і корисних ідіотів, поступово підпадають під російський - ще не "чобіт", але вже "телевізор": я бачила, як Польща в 2015-му весело й бездумно голосувала за ПіС, щоби, як хвалився мені варшавський таксист, "втерти носа Бронкові" (Коморовському), - і як британці в 2016-му так само хвацько - за принципом "виб'ю собі око, хай у моєї тещі буде зять кривий" - голосували за Brexit, не розчовпавши гаразд (як тепер схаменулися), щó воно таке і чим на довшу перспективу загрожує, - там електоральний інфантилізм коли не простимий, то принаймні пояснимий: люди покладались на стабільність своїх країн, з якими справді давно не траплялось нічого лихого. Але ж ми-то, ми! Ми, котрі в 2014-му чудом пройшли по краєчку прірви, ледь уберігши країну від наготованого на неї "демонтажу", в кого сім відсотків території - таки ж під московським чоботом, а не лише "під телевізором", хто, нарешті, щодня має змогу отримувати з перших рук інформацію про те, як у Криму й ОРДіЛО Москва невхильно відтискає й поступово ліквідовує всіх, хто в 2014-му відкривав їй ворота, а на їх місце завозить голодну сарану з тієї третини свого житлофонду, котра в туалет у 40-градусні морози бігає надвір у ямку, - на якій, питається, підставі ми так розслабились, що почали наслідувати європейців у найгіршому й найлегшому до переймання - не в силі їхній, а в слабості: у безвідповідальності ситих? - https://p.dw.com/p/3FktG
  • Andy Jumeirach
    смереки потрібно готувать , а не процеси
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