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Антивакцинатору Стахіву призначили судово-психіатричну експертизу

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Антивакцинатору Стахіву призначили судово-психіатричну експертизу
Галицький районний суд Львова призначив Остапу Стахіву судово-психіатричну експертизу.

Про це повідомив його адвокат Михайло Магарський, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд ухвалив рішення направити Остапа на судово-психіатричну експертизу до лікарні на Кульпарківській" (обласна психіатрична лікарня у Львові. – Ред.), - сказав адвокат.

Також він повідомив, що завтра має намір оскаржити це рішення в Апеляційному суді.

За його словами, сьогоднішнє засідання суду на прохання сторони обвинувачення відбулося у закритому режимі.

Адвокат висловив сподівання, що завтра вранці Стахіва випустять із СІЗО, адже суму застави за нього вже зібрано.

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Як повідомлялося, Стахіва підозрюють у скоєнні правопорушень, передбачених ст.109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади). За рішенням суду Стахіва взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави на суму майже 1 млн. грн.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    По його писку вже все зрозуміло...
  • PREDATOR PREDATOR
    Не псих він. А от в нас є політики, які мають психічні розлади і нічого, якось керують, приймають закони і тд.
  • VOLVO XC 70
    вы не боитесь что потом вас за что то иное чем вы возмущаться будут в дурку отправят по суду или без такового на ваших глазах Бубочка строит фашистко кацапский рейх а вам "*********" (а извините идиома и неологизм)..дебилы вы все конченные ради шмундяка что типа вакциной назвали готовы убить любого иного- кто имеет свою точку зрения....
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