Антивакцинатору Стахіву призначили судово-психіатричну експертизу

Галицький районний суд Львова призначив Остапу Стахіву судово-психіатричну експертизу.

Про це повідомив його адвокат Михайло Магарський, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд ухвалив рішення направити Остапа на судово-психіатричну експертизу до лікарні на Кульпарківській" (обласна психіатрична лікарня у Львові. – Ред.), - сказав адвокат.

Також він повідомив, що завтра має намір оскаржити це рішення в Апеляційному суді.

За його словами, сьогоднішнє засідання суду на прохання сторони обвинувачення відбулося у закритому режимі.

Адвокат висловив сподівання, що завтра вранці Стахіва випустять із СІЗО, адже суму застави за нього вже зібрано.

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Як повідомлялося, Стахіва підозрюють у скоєнні правопорушень, передбачених ст.109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади). За рішенням суду Стахіва взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави на суму майже 1 млн. грн.