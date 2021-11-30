У Німеччині запроваджують обмеження для невакцинованого населення

Досягнуто консенсусу між старим і новим Центральними урядами Німеччини, а також керівництвами федеральних земель щодо необхідності чергового обмеження соціальних контактів населення задля нейтралізації четвертої хвилі поширення коронавірусу.

Різні федеральні землі запроваджують вже чинні раніше правила обмежень контактів, але лише для невакцинованих людей, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Ці обмеження торкнуться особистого спілкування, можливості відвідувати магазини роздрібної торгівлі та масові заходи, зокрема - спортивні змагання Бундесліги. На цю мить для невакцинованих закрито двері фітнес-центрів, салонів краси та перукарень.

Щоб знизити кількість громадян, обмежених у соціальних привілеях, федеральний уряд планує до Різдва досягти рівня щеплень першою та другою дозою 30 мільйонів громадян. Натомість нинішній віцеканцлер та міністр фінансів Олаф Шольц (який очолить наступний уряд) наполягає на впровадженні з лютого 2022 року обов'язкової вакцинації для всіх.

Зокрема всі деталі планується ухвалити 2 грудня 2021 року.

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