Два нові катери ВМС України, що прибули з США, пройшли ходові випробування в морі. ФОТО

Два патрульні катери ВМС України типу Island, які доставлені до Одеси 23 листопада з США, провели ходові випробування в морі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Думскую.

Першим, о 8:10, із Практичної гавані порту Одеси вийшов катер "Суми" Р192, за кілька хвилин за ним - катер "Фастів" Р193.

У районі мису Великий Фонтан обидві нові одиниці українського військового флоту провели ходові випробування, а також відпрацьовували маневрування та інші завдання.

За даними "Думской", "Айленди" розігнали до 30 вузлів. Випробування завершилися за три години після виходу — об 11:10 обидва катери повернулись до бази "Південь".

Читайте: ВМС розпочали відбір кандидатів для служби на британських тральщиках класу Sandown, які Україна отримає у 2022 році

Нагадаємо, це третій та четвертий патрульні катери типу Island, передані Україні урядом США за програмою військової допомоги. Першу пару — Р190 "Слов'янськ" та Р191 "Старобільськ", було введено до складу ВМСУ у грудні 2019 року. П'ятий катер — Р194 "В'ячеслав Кубрак" має прибути до Одеси до кінця цього року.

Також читайте: Зеленський присвоїв п'ятому патрульному катеру типу Island ім'я Героя України Вячеслава Кубрака