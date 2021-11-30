Новини

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко. ФОТОрепортаж

9 952115
У восьмі роковини побиття студентів "Беркутом" кілька сотень молодих людей зібрались на Майдані на "Діалоги про Гідність". Молодь прийшла послухати і обговорити причини та наслідки Революцїї Гідності, її історичне значення.

Про це повідомляє сторінка заходу у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 01

Організатори заходу - студпарламент НН Інституту Журналістики КНУ імені Шевченка, наголосив, що захід не є політичним і протестним. В якості спікерів у заході взяли участь Юлія Волкова, Роман Ратушний, Катерина Бутко, Олег Сенцов, Віталій Кличко, Ігор Луценко, Віталій Кузьменко, Олексій Гриценко. Ведучим і модератором заходу став журналіст Єгор Чечеринда.

Спікери відповідали на питання щодо власних мотивів вийти на Майдан, ділилися спогадами 8-річноїх давнини та пояснювали, чому саме молодь стала рушійною силою Революції Гідності.

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 02
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 03
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 04

"Молодь завжди була попереду. І у молоді є дуже гарна якість: гостре почуття справедливості. Саме молодь першою зіткнулась з беркутом. Саме молодь своєю стійкістю і цілеспрямованістю пробудила українське суспільство і саме з неї розпочалася Революція Гідності. Молодь поборола монстра, змусила його тікати. Гідність, самоповага - це те, що змусило молодь, студентів вийти на Майдан. Тільки після 14 року ми почали розуміти, що таке Незалежність, що таке захищати країну. І сьогодні саме від того, чи бачить своє майбутнє в Україні молодь, залежать перспективи України як незалежної демократичної держави", - сказав Кличко.

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 05

Політвязень Кремля, кінорежисер Олег Сенцов також пригадав, як починався Майдан.

"Найстрашніше було тоді, коли беркутівці почали бити людей", - сказав він.

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 06

На запитання модератора заходу Єгора Чечеринди, щоб б він сказав Путіну, Сенцов відповів, що з ворогом немає про що говорити.

Учасник мітингу студентів 30 листопада, ветеран АТО Віталій Кузьменко розповів, як вплинули ті події на українців.

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 07

"Після цих подій ми вже пройшли історію революції, ми пройшли війну, захищаючи свою країну від російської агресії. Пройшли еволюційні зміни в нашій країні, які насправді багато країн не проходять навіть за життя цілого покоління. Але сьогодні ми зібралися поговорити про відчуття гідності, самоповаги себе в суспільстві, себе громадянином країни. І, власне, завдяки цим подіям українці відчувають власну гідність і повагу до своєї країни, і гордість за свою країну, за всіх тих, хто сьогодні захищає країну", - сказав Кузьменко.

По завершенню виступів та обговорення учасники провели символічний флешмоб: запалили лампадки та розставили їх в обрисах слова "Гідність".

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 08
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 09
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 10

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Павло ШОвте
  • Павло ШОвте
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини