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Блінкен про переворот: Дестабілізація ситуації всередині країни є частиною підходу Росії

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Блінкен про переворот: Дестабілізація ситуації всередині країни є частиною підходу Росії
Зусилля з дестабілізації ситуації всередині країни є частиною тактики Росії, і США серйозно аналізують ситуацію після заяв з України про підготовку перевороту.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у ході спілкування зі ЗМІ разом з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевічсом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"Ми бачили методичку (Russians’ playbook. - Ред.) багато разів. І частина цієї методички - це спробувати штучно створити так звану провокацію як виправдання для чогось, що Росія весь час планувала зробити", - відзначив Блінкен.

При цьому голова зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Америки наголосив, що зможе висловитись детальніше після консультацій із союзниками по НАТО щодо України, та інших питань.

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Блінкен також наголосив, що у ході зустрічі міністрів НАТО у Ризі буде обговорюватись питання щодо можливих додаткових заходів для посилення оборони Альянсу у контексті занепокоєння викликаного діями Росії вздовж кордонів України.

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Топ коментарі

  • Ритта Рыжук
    Дестабілізація ,це наслідки параноїдної маячні зеленої плісняви !!! Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
  • Зэлэный_Змий
    Блинкен на серъёзных щах обсуждает высер Найвэлычнишего?
  • Alex Newman
    Плани на завтра:
    07:00 - падйом,
    19:00 - пєрєварот.
    Вопщєм падйом с пєрєваротам.
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