Ветеран АТО Мацкуляк помер у Німеччині після тривалого лікування

Ігор Мацкуляк у 2014 році зазнав поранення у живіт та довго лікувався в Україні та Німеччині.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці "Книга пам’яті померлих за кордоном українців", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ігоря не стало 29 листопада.

"Ігор Мацкуляк був одним із перших військових з Чернівецької області, які пішли воювати на схід України у 2014-му році. Тоді він і отримав важке поранення в живіт під час обстрілу Луганського аеропорту. Далі Ігор тривалий час лікувався в Україні та в Німеччині, переніс чимало важких операцій", - сказано в повідомленні.

Рідні Ігоря потребують фінансової допомоги для того, щоби перевезти його тіло з Німеччини до України.

Допомогти їм можна, переказавши гроші на картку 4149 4993 9145 5621 (Мацкуляк Аліса Вікторівна, сестра).

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