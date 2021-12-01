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Повна заборона на подорожі не зупинить поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", - ВООЗ

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Повна заборона на подорожі не зупинить поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", - ВООЗ
У ВООЗ попередили, що повна заборона на міжнародні подорожі не зупинить поширення нового штаму коронавірусу "омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Заходи можуть містити обстеження пасажирів до початку подорожі або після приїзду та використання тестів на COVID-19, карантин пасажирів, які прибувають з-за кордону", - цитують західні ЗМІ представників ВООЗ.

Людям старше 60 років і тим, хто схильний до ризику серйозних захворювань, через COVID-19 ВООЗ радить відкласти поїздки за кордон через новий варіант.

Раніше ВООЗ випустила доповідь, в якій повідомлялося, що через мутації, які можуть зробити "омікрон" більш заразним штамом, ймовірність того, що він швидко пошириться у всьому світі, вкрай висока. Глобальний ризик, пов'язаний із новим штамом, також був оцінений у ВООЗ як дуже високий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ попереджає про високий ризик зараження штамом "Омікрон"

"Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може нести загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.

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Топ коментарі

  • Андрей Нешевченко
    Усиление откровенного террора неминуемо. Эти пробные камешки, как в Австрии и Греции, просто кричат об этом... Что-то будет... Что-то очень хреновое, как мне видится
  • PVol 69
    Тут вже справа не в прибутках фарм компаній. Це почався Апокаліпсис. Не купити і не продати без печаті диявола - тільки перший акт трагедії.
  • 4uxpux
    Появление вируса омикрон.Первая новость вирус самый страшный,потом не такой страшный,требует иследования и может вообще безобидный.
    Это преподносится таким хреном не спроста
    Первая задача-вызвать страх и панику
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