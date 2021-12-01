За добу війська РФ чотири рази відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82-мм міномети та гранатомети. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 30 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС в фейсбуці.

В напрямку Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Південного противник здійснив обстріли двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Шумів російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 1 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у прес-центрі ОС.