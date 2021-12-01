Рада медекспертів США схвалила використання препарату компанії Merck для лікування COVID-19 у дорослих
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Hill.
Група схвалила застосування препарату молнупіравір під час голосування у вівторок 13 голосами "за" та 10 "проти".
Голосування, зазначає видання, відбулося після того, як минулого тижня FDA опублікувало свій огляд про молнупіравір, в якому було зроблено висновок про ефективність препарату, але були висловлені і побоювання щодо його впливу на вагітних.
Представники Merck рекомендували, щоб вагітні або жінки, які годують грудьми, не приймали таблетки через потенційні ризики, включно з можливою токсичністю та вродженими патологіями.
Фармацевтична компанія запропонувала жінкам у дітородному віці використовувати контрацептиви під час прийому молнупіравіру.
Представник Merck також повідомив FDA, що компанія не тестувала молнупіравір проти нового штаму COVID-19 "омікрон". Але вони очікують, що таблетка залишиться ефективною проти цього варіанта.
Виробник ліків подав заявку на екстрений дозвіл на застосування молнупіравіру минулого місяця, після дослідження, яке показало, що препарат знижує ризик госпіталізації пацієнтів із COVID-19 на 50%.
При цьому оновлені дані виявили меншу ефективність препарату. Згідно з ними, молнупіравір на 30% скорочує кількість госпіталізацій.
Зазначається, що препарат не застосовуватиметься як профілактичний засіб, його призначатимуть вже інфікованим дорослим людям.