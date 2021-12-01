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В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали
В Україні зафіксовано 11 960 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 1 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За листопад зроблено майже 7,1 млн щеплень!

За добу 30 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 088, медпрацівників – 207);

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 233 471 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовані – 156 492 людини.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 госпіталізовано – 3 629 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 летальних випадків – 557;

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 одужало – 26 160 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 захворіло – 3 450 341 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 одужало – 2 972 192 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 летальних випадків – 86 532;

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 1 5917 165.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей. Загалом проведено 24 747 760 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 13

Топ коментарі

  • Svitlana English
    Минздрав официально признал, что обязательная вакцинация не влияет на улучшение здоровья населения

    Проєкт акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення
    захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави;
    розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних
    громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я,
    покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп;
    екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів,
    рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
    утвореними відходами, інші суспільні відносини

    https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2021/09/29/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf

    https://www.youtube.com/watch?v=VAY_vv39KUE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B
  • Павло Дудра
    лахтінська курва думає,що я не зходжу за посиланням ))))

    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
    до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про
    затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники
    яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням»
  • Омерзительный
    Теперь вы знаете, что если будет зомби-апокалипсис и вдруг откроют противоядие, мир еще годик будет сомневаться, а стоит ли его колоть или лучше стать зомби.
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