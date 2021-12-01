В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали

В Україні зафіксовано 11 960 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 1 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За листопад зроблено майже 7,1 млн щеплень!

За добу 30 листопада в Україні:

зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 088, медпрацівників – 207);

233 471 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовані – 156 492 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 629 осіб;

летальних випадків – 557;

одужало – 26 160 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 450 341 особа;

одужало – 2 972 192 особи;

летальних випадків – 86 532;

проведено ПЛР-тестувань – 1 5917 165.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей. Загалом проведено 24 747 760 щеплень", - розповіли в МОЗ.











