В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За листопад зроблено майже 7,1 млн щеплень!
За добу 30 листопада в Україні:
зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 088, медпрацівників – 207);
233 471 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовані – 156 492 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 629 осіб;
летальних випадків – 557;
одужало – 26 160 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 450 341 особа;
одужало – 2 972 192 особи;
летальних випадків – 86 532;
проведено ПЛР-тестувань – 1 5917 165.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей. Загалом проведено 24 747 760 щеплень", - розповіли в МОЗ.