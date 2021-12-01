Сьогодні Рада заслухає послання Зеленського. Парламент під посиленою охороною поліції та Нацгвардії. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 грудня, на пленарному засіданні Верховної Ради парламентарі заслухають щорічне звернення Президента Володимира Зеленського з посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Після цього парламентарії висловлять свої оголошення, заяви, повідомлення та пропозиції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під Верховною Радою посилена охорона громадського порядку. Біля будівлі парламенту та в прилеглих кварталах перебувають численні наряди правоохоронців в повній амуніції.

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Крім того, на площі Конституції під ВР змонтована сцена для проведення протестної акції.



















Також сьогодні Рада планє розглянути три проєкти постанов про присудження премій Верховної Ради, зокрема, педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти (№6339), молодим ученим за 2020 рік (№6346) та найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№6254).

Окрім цього, у першому читанні нардепи мають намір розглянути законопроєкти №4487 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб", №6104 "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей", №6302 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву".

Водночас у другому читанні планується розгляд проєктів законів №5831 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" та №5099 "Про антидопінгову діяльність у спорті".

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Президент також оголосив, що "переворот" нібито заплановано на 1-2 грудня. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує підготовку державного перевороту.