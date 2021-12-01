ЄС підтримує амбітні прагнення країн Асоційованого тріо щодо співпраці в рамках Східного партнерства, - Шмигаль

Європейський Союз підтримує прагнення країн Асоційованого тріо розвивати галузеву співпрацю в рамках Східного партнерства.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками спільного візиту до Брюсселя з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі та главою уряду Молдови Наталією Гавріліце, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора був важливий день для майбутньої ініціативи Асоційованого тріо. Ми представили наше бачення та обмінялися думками щодо подальшого розвитку ініціативи разом із керівництвом Європейського Союзу. Вдячний партнерам з ЄС за відверту та всебічну розмову з різних аспектів співробітництва в рамках Асоційованого тріо", – зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна, Молдова та Грузія, уклавши Угоди про асоціацію, взяли на себе амбітні зобов'язання у транспортній сфері.

"Ми, як країни Асоційованого тріо, повністю зацікавлені в реалізації пріоритетів Стратегії ЄС зі стійкої та розумної мобільності та сподіваємося на співпрацю з Європейським Союзом щодо реалізації подальшої нової стратегії сполучення – Global Gateway", - зазначив Шмигаль.

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Він зазначив, що Асоційоване тріо у співпраці з ЄС планує рухатися до зеленої трансформації транспорту шляхом переорієнтації на швидкісний залізничний транспорт, розвиток мультимодальних перевезень, перехід вантажних перевезень із автомобільних доріг на залізничний та водний рух.

Шмигаль наголосив: враховуючи високу важливість питань енергетичної безпеки, країни Асоційованого тріо готові до активної взаємодії з ЄС з усього спектру питань у цьому напряму.

"Усі країни Тріо є Договірними Сторонами Енергетичного Співтовариства. Ми могли б розглянути можливість запуску цільової платформи з енергетичної стійкості та сталості, щоб допомогти у вирішенні питань енергетичної безпеки та безпеки постачань на регіональному рівні", – наголосив глава уряду України.

За словами Шмигаля, така цільова платформа також сприятиме вирішенню спільних проблем у переході на зелену енергетику та проблем, пов'язаних із декарбонізацією.