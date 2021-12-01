На засіданні НАТО в Ризі йтиметься про конкретні кроки союзників на підтримку України в протидії агресії РФ, - Кулеба

Запрошення України до участі у засіданні найвищого політичного органу НАТО у Ризі свідчить про її важливість як одного з найближчих партнерів НАТО та посилає потужний сигнал підтримки України у протистоянні російській агресії.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами у Ризі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Альянс запросив Україну та Грузію на цю зустріч як двох найближчих безпекових партнерів НАТО. Це свідчення важливості України та потужний сигнал підтримки у протистоянні російській агресії. Зустріч також є гарною нагодою поінформувати міністрів країн-партнерів про безпекову ситуацію вздовж українського кордону і на окупованих територіях, а також про взаємозв’язок спроб внутрішньої дестабілізації України зі спробами чергової хвилі зовнішньої агресії", – сказав Кулеба.

Міністр повідомив, що проведе низку окремих двосторонніх переговорів із союзниками НАТО, на яких йтиметься не просто про спільну підтримку, а про конкретні кроки щодо зміцнення України у протидії агресивним намірам Кремля. Кулеба відзначив чіткі та однозначні сигнали, які вже пролунали від США та НАТО, з попередженням РФ, що новий етап агресії проти України матиме для Росії дуже високу ціну.

"Ці заяви є публічним проявом грандіозної непублічної роботи, яка зараз ведеться у Києві, Вашингтоні, Брюсселі, Берліні, Парижі та інших столицях задля координації спільного набору кроків. Йдеться про комплексний пакет стримування РФ, про який я говорю з перших днів ескалації", – наголосив він.

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Глава української дипломатії додав, що загальний пакет стримування РФ із конкретними економічними та фінансовими інструментами буде більш дієвим та ефективним, ніж дії окремих країн.

"Я переконаний, що ціна, яку Росія заплатить у разі чергової хвилі агресії проти України, буде дуже високою. Україна разом із партнерами працює над тим, щоб зупинити керівництво РФ від ухвалення хибних рішень", – запевнив він.

Кулеба нагадав, що з Риги вирушить одразу до Стокгольма, де візьме участь у міністерській зустрічі ОБСЄ: "Це важлива організація, з огляду на її моніторингову місію в окремих районах Донецької та Луганської областей. Візит до Стокгольма я так само використаю для привернення уваги до агресивних дій Росії та мобілізації партнерів на підтримку України".