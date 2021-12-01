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"Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм": Адвокати сімей Небесної Сотні опублікували реконструкцію розгону Євромайдану. ВIДЕО

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Адвокатська дорадча група опублікувала відеореконструкцію кривавого розгону Майдану в ніч на 30-те листопада вісім років тому. Ніч, коли Євромайдан перетворився на Революцію Гідності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автором реконструкції "Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм" став Юрій Гончарук.

Для фільму синхронізовано близько 4000 файлів - це майже 100 гігабайт фото і відео тієї ночі.

375 доброчинців фондували проєкт за підтримки Спільнокошту та МФ Відродження.

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Топ коментарі

  • Alex El 2151bab4
    Серце стискається від болю раз по раз, коли передивляєшся цей фільм. Від неможливост допомогти цим людям, захистити їх від цього мусарського свавілля і БЕЗКАРНОСТІ. І ця мразота до цеї пори працює вже на другого міністра і плювати вона хтіла на всі закони і, навіть, судові вироки.
    А фільм - класний, дяка всім його авторамі співавторам і....спів...співавторам.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Один із основних ідеологів притягнення майданівців до кримінальної відповідальності, створення антимайданів, викрадення і катування був якраз пан татаров, який сьогодні ніби має завершити ці справи і направити в суд. То які там будуть справи? Він сьогодні керує всією правоохоронною і судовою системою в країні. Кого ви привели до влади? Кому ви віддали в руки наше минуле і майбутнє?
  • Дамир Терентьев
    В спам мразь краснопузая!
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