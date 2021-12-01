"Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм": Адвокати сімей Небесної Сотні опублікували реконструкцію розгону Євромайдану. ВIДЕО

Адвокатська дорадча група опублікувала відеореконструкцію кривавого розгону Майдану в ніч на 30-те листопада вісім років тому. Ніч, коли Євромайдан перетворився на Революцію Гідності.