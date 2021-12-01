Україна відзначає 30-ту річницю референдуму за незалежність

У середу, 1 грудня, виповнюється 30 років від дня проведення референдуму про незалежність України та обрання першого президента країни Леоніда Кравчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як відомо, на загальноукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року про підтвердження Акту про проголошення незалежності України з 84,18% (31,89 млн) що мешкають в УРСР і які взяли участь у референдумі співгромадян, 90,32% - 28,804 млн осіб - висловилися за підтвердження цього Акту, ухваленого Верховною Радою України 24 серпня 1991 року.

Акт про проголошення незалежності не підтримали загалом 3,088 млн. (9,68% тих, хто проголосував) громадян. Загалом право голосу мали 37, 886 млн співгромадян.

У Кримській АРСР Акт про проголошення незалежності України підтримали 54,19% виборців (голосували 67,5%), у м. Севастополі (представляв тоді окрему адмінодиницю центрального підпорядкування) - 57,07% виборців (голосували 63,74%).

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Референдум 1 грудня 1991 р. фактично скасував результати березневого референдуму 1991 року про збереження Радянського Союзу.

Того ж дня 1 грудня 1991 року одночасно з референдумом відбулися перші вибори президента України після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Першим президентом було обрано Леоніда Кравчука, який отримав 61,59% голосів виборців. На сьогодні це найвищий показник підтримки за кількістю виборців (19,643 млн осіб) серед усіх українських президентів. Лідера Народного Руху В'ячеслава Чорновола, який став другим із 6 кандидатів, підтримали 7,42 млн (23,27%) виборців. Кравчук переміг у всіх регіонах, окрім трьох областей Західної України. У Луганській області отримав 76,23% голосів, Донецькій області – 71,47%, у Кримській АРСР – 56,63%.