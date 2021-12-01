Стефанчук закликав депутатів підтримати податковий законопроєкт про Дія City

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається на ухвалення парламентом у другому читанні законопроєкту №5376 про Дія City цього пленарного тижня. Про це він заявив на засіданні Погоджувальної Ради парламенту.

"Я сподіваюсь, парламент вирішить питання, пов’язане із запуском великої реформи в сфері ІТ-технологій, – ухвалить у другому читанні законопроєкт №5376 про Дія City", — зазначив спікер парламенту.

Він назвав документ однією із важливих ініціатив, яку планується винести на розгляд Верховної Ради цього тижня.

Законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" запроваджує особливі податкові умови для IT-компаній в рамках спеціального режиму Дія City. Зокрема, компанії-резиденти зможуть обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал (ПнВК) у розмірі 9% чи податок на прибуток (18%).

Щодо доходів працівників та гіг-спеціалістів резидентів Дія City, то діятимуть наступні умови: 5% ПДФО, 1,5% військового збору, 22% ЄСВ від мінімальної зарплати.

Дія City також запроваджує низку податкових стимулів для залучення інвестицій. Зокрема, будуть звільнені від оподаткування доходи фізосіб у вигляді дивідендів, які нараховані компанією-резидентом, за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки. Також діятиме податкова знижка для фізосіб у разі придбання частки в компанії-стартапі, що є резидентом Дія City.

Дія City — спеціальний правовий для IT-галузі, яким запроваджується комплекс ефективних інструментів для більш активного розвитку компаній. Базовий закон про Дія City, що визначає загальні правові засади функціонування спецрежиму, вже чинний.

Очікується, що спеціальні умови Дія City сприятимуть розвитку продуктового сектору IT-галузі та дозволять перетворити Україну на високотехнологічний хаб. Запуск проєкту заплановано на початок 2022 року.