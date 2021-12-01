Ризики повномасштабної ескалації з боку Росії взимку високі, але сподіваюся, що цього не станеться, - Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про високі ризики повномасштабної ескалації з боку РФ взимку, але він сподівається, що цього не станеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він оцінив загрозу повномасштабної ескалації з боку РФ.

"Скажу так: ризики високі, але я сподіваюся, що цього не станеться", - повідомив він.

Єрмак також озвучив свою думку щодо того, навіщо все це Кремлю. За його словами, вся мотивація у великій політиці - великі інтереси, і можна тільки здогадуватися.

"Я вважаю, ми робимо все, в тому числі, на дипломатичній арені. Про це не прийнято багато говорити, але повірте, ми робимо все можливе. І ми відчуваємо величезну повагу до нашого президента і нашої країни. Всі цінують його чесність і вважають його сильним лідером. І тому сьогодні все, що планується керівництвом України, проходить в рамках практично щоденних консультацій з іншими світовими лідерами", - заявив він.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що про нове вторгнення Росії в Україну говорили ще на початку року. За його словами, цього так і не сталося.

Раніше президент Туреччини Регдеп Тайіп Ердоган запропонував стати посередником між Україною та Росією.