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Наступного року ми повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на Донбасі, - Зеленський

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Наступного року ми повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на Донбасі, - Зеленський
Наступного року президент обіцяє забезпечити квартирами всіх ветеранів війни на Сході України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Пишаюся тим, що ми з наступного року вперше з початку війни на Сході повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на Сході України. Одразу після ветеранів ми розпочинаємо такий самий процес для всіх військовослужбовців", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський виступає зі щорічним посланням до Верховної Ради. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Топ коментарі

  • Колыван Спикер
    Писти...не писти...С тобой уже Всё и Всем ясно!
  • Alexey Chernyavsky
    Мели Емеля!
  • Рома Маестро
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