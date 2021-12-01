У 2022 році фінансування сектору оборони перевищить 320 млрд грн: запускаємо ракетну програму, відновлення флоту і створення кібервійськ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пишається тим, що вперше за час Незалежності України у 2022 році фінансування сектору оборони і безпеки України перевищить 320 млрд грн.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у своєму щорічному зверненні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

За словами президента, у 2018 році ця сума складала 191,7 млрд грн.

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"В рамках цих коштів ми вперше запускаємо комплексну ракетну програму, програму відновлення українського флоту, створення кібервійськ в Україні. Вперше за період Незалежності держава будує літаки "Антонов" АН-178 для своєї армії. Вперше розпочинаємо будувати в Україні військовий завод з виготовлення сучасних дронів. Вперше за довгі роки РНБО стала займатися безпекою та обороною держави Україна", - наголосив він.

Ці слова президента монобільшість періодично переривала аплодисментами.