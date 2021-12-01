Наша мета - імплементація Угоди про асоціацію з ЄС, - Зеленський

Україна виконала близько 60% зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив під час звернення до Верховної Ради.

"Україна виконала близько 60% зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Наша мета - імплементація Угоди про асоціацію", - сказав глава держави.

За підрахунками уряду, загалом виконано близько 60% усіх зобов'язань України за Угодою, 25% з них - лише цього року, додав президент.

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