Ми вже побудували 13 тис. км доріг. Наша ціль на наступні два роки - 15 тис. км доріг, - Зеленський

Опозиція критикує владу за те, що вона будує дороги і мости.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський.

"Особлива критика "Великого будівництва" лунає від тих, які у свій час при владі не змогли зробити ні середнього будівництва, ні навіть маленького. Та й самі їздили по дорогах з дірками, залишаючи при цьому дірки в бюджеті. Всі думали, що хороші дороги і Україна – це антоніми. Ми довели, що це слова синоніми. Ми вже побудували 13 тис. км доріг. Але багато якісних доріг не буває, тому ціль на два наступні роки не зменшується. Ціль амбітна – це 15 тис. км доріг і не кілометром менше, щоб вже закінчити всю велику реформу", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 1 січня середня зарплатня лікарів становитиме 24 тис. грн, - Зеленський

Зеленський вважає ще одним важливим напрямком програму відновлення мостів.

"В її рамках вже побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів, серед яких легендарний міст у Запоріжжі, який був недобудом 15 років", - додав президент.